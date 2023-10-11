Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
01:44
EURO 2032'de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye'nin en yüksek kapasiteli statları...
EURO 2032, Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de oynanacak maçlar için stadyumları incelediklerini ve 10 aday stadı UEFA'ya bildirdiklerini açıkladı. 10 stadyumdan 5 tanesinin seçileceği turnuva öncesi Türkiye'nin seyirci kapasitesi en yüksek stadyumlar da merak ediliyor. İşte Türkiye'nin en yüksek kapasiteli 10 stadı...