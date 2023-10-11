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Haberler Galeri EURO 2032'de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye'nin en yüksek kapasiteli statları...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 01:44

EURO 2032'de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye'nin en yüksek kapasiteli statları...

EURO 2032, Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de oynanacak maçlar için stadyumları incelediklerini ve 10 aday stadı UEFA'ya bildirdiklerini açıkladı. 10 stadyumdan 5 tanesinin seçileceği turnuva öncesi Türkiye'nin seyirci kapasitesi en yüksek stadyumlar da merak ediliyor. İşte Türkiye'nin en yüksek kapasiteli 10 stadı...

EURO 2032’de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye’nin en yüksek kapasiteli statları...

UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini duyurdu. UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.

EURO 2032’de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye’nin en yüksek kapasiteli statları...

"ŞU AN SUYU BULANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği hakkı elde edilmesinin ardından ortaya çıkan stat polemikleri ile ilgili sorulan soru üzerine Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Olimpiyat Stadı kale arkaları büyütülecek 80 bin kişilik olacak. Şu an bu tür tartışmalara girmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Ayrı ayrı ülkeler olarak müracaat ettiğimizde 10'ar stat bildirmiştik. Zaten bu stat sayısı 5'e düştü. Tekrar bir değerlendirme olacak ve bu değerlendirme 2026 yılında olacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmak doğru değil, çünkü bir amacı da yok. Şuan İtalya ile birlikte yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nın bir sevincini yaşayalım. 38 tane stadımız var zaten bildirdiklerimizin bazılarını da elemek zorundayız ve bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da stat sayısı 1'e düşecek belki de. Burada UEFA'nın da bir kriteri var en yüksek seyirci kapasiteli stat olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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EURO 2032’de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye’nin en yüksek kapasiteli statları...

Peki Türkiye'de en yüksek seyirci kapasiteli stadyumlar hangisi? İşte Türkiye'nin en yüksek seyirci kapasitesi olan 10 stadyum...

EURO 2032’de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye’nin en yüksek kapasiteli statları...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Şehir: İstanbul

Kapasite: 76 bin 761

Kullanan takımlar: Milli Takım, Karagümrük

EURO 2032’de hangi stadyumlar aday olacak? İşte Türkiye’nin en yüksek kapasiteli statları...

Rams Park

Şehir: İstanbul

Kapasite: 52 bin 223

Kullanan takımlar: Galatasaray

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