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Haberler Galeri EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan takımlar...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:25

EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan takımlar...

Futbol veri sitesi EURO Club Index, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ş. Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımların kupayı kazanma şansı belli oldu. Ş. Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Dortmund, Avrupa Ligi'nde B. Leverkusen, Atalanta, Roma ve Marsilya, Konferans Ligi'nde ise Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina ve Olympiakos yarı finale kaldı. İşte verilere göre kupaları kazanacak takımlar...

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EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımlar...

Futbol veri sitesi EURO Club Index, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için detaylı istatistiklerini yayınladı.

EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımlar...

Yayınlanan veriler sonucunda hangi takımın şampiyon olacağı tahmin edilirken, göre Ş. Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımların da sıralamaları belli oldu.

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EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımlar...

Ş. Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Dortmund, Avrupa Ligi'nde B. Leverkusen, Atalanta, Roma ve Marsilya, Konferans Ligi'nde ise Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina ve Olympiakos yarı finale kaldı.

EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımlar...

İşte verilere göre kupaları kazanacak takımlar ve sıralamalar...

EURO Club Index açıkladı! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımlar...

UEFA KONFERANS LİGİ TAHMİNLERİ

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