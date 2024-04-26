Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:29
Futbol veri sitesi EURO Club Index, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ş. Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımların kupayı kazanma şansı belli oldu. Ş. Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Dortmund, Avrupa Ligi'nde B. Leverkusen, Atalanta, Roma ve Marsilya, Konferans Ligi'nde ise Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina ve Olympiakos yarı finale kaldı. İşte verilere göre kupaları kazanacak takımlar...