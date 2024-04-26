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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan takımları açıkladılar
Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:29

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan takımları açıkladılar

Futbol veri sitesi EURO Club Index, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ş. Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımların kupayı kazanma şansı belli oldu. Ş. Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Dortmund, Avrupa Ligi'nde B. Leverkusen, Atalanta, Roma ve Marsilya, Konferans Ligi'nde ise Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina ve Olympiakos yarı finale kaldı. İşte verilere göre kupaları kazanacak takımlar...

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

Futbol veri sitesi EURO Club Index, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için detaylı istatistiklerini yayınladı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

Yayınlanan veriler sonucunda hangi takımın şampiyon olacağı tahmin edilirken, göre Ş. Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finale kalan takımların da sıralamaları belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

Ş. Ligi'nde Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Dortmund, Avrupa Ligi'nde B. Leverkusen, Atalanta, Roma ve Marsilya, Konferans Ligi'nde ise Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina ve Olympiakos yarı finale kaldı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

İşte verilere göre kupaları kazanacak takımlar ve sıralamalar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ni kazanan takımları açıkladılar

UEFA KONFERANS LİGİ TAHMİNLERİ

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