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Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:51

EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

EXXEN canlı izle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarıyla gündemdeki yerini aldı. Bugünkü fikstürde uzun zamandır beklenen Bayern Münih- Real Madrid maçı Elektronik cihazlardan erişebilen platform Exxen canlı maç izle başlığıyla takibe alındı. Platforma yeni girecekler üyelik ücreti konusunda araştırmalara başladı. İşte, 30 Nisan 2024 Exxen canlı yayın izle HD ekranı, Şampiyonlar Ligi maçları izle ekranı, Bayern Münih- Real Madrid maçı canlı

EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı ilk maçında Bayern Münih Real Madrid t maçı Exxen Spor canlı yayın ile takip edilecek. Tüm Avrupa maçlarının yayımlandığı platformda sporseverler ekran başında yerini aldı. Exxen canlı izle ekranı 30 Nisan Salı günü ekranlara gelecek maçlarla araştırılıyor. İşte, detaylar...

EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında 30 Nisan Salı günü Real Madrid ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da başlayacak olan kritik mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

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EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

Reklamlı Aylık Paket: 129,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 179,00 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 289,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 339,00 TL

EXXEN CANLI İZLE || Exxen ekranı ile Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı İZLE

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir ve maçlarınızı izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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