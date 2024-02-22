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Haberler Galeri Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:05

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

Exxen canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Belirli bir ücret ödenerek üye olunan dijital platformda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları naklen takip edilebiliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen'den yayınlanacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar EXXEN canlı yayın izle ekranı araştırmalarına başladı. Bu akşam oynanacak GS Avrupa karşılaşması için heyecan dorukta. İşte 22 Şubat 2024 Exxen canlı maç izle ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın izle!

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN canlı izle ekranı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları sebebiyle araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek. Sparta Prag Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te Exxen'den naklen yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarını EXXEN canlı yayın izle ekranı ile takip edilebilecek. Aşağıdaki link aracılığıyla üyelik oluşturabilir ve Exxen canlı izle ekranı üzerinden Sparta Prag Galatasaray maçını takip edebilirsiniz.

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak https://www.exxen.com/tr adresine giriş yaparak, ad soyad ve mail bilgilerini doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.

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Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti, 129,00 TL, bir aylık Reklamsız Exxen ücreti ise 179,00 TL'dir.

Yıllık abonelik paketleri satıştan kaldırıldı.

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Bir aylık Reklamlı ExxenSpor üyelik ücreti, 289,00 TL, bir aylık Reklamsız ExxenSpor ücreti ise 339,00 TL'dir.

Sezonluk paketler satıştan kaldırıldı.

Exxen canlı izle ekranı | UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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