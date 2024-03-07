Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:47

EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

Exxen canlı yayın izle ekranı üzerinden UEFA Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları takip ediliyor. Bugün Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe, turda ilk maçına çıkıyor. Online platform üzerinden takip edilecek karşılaşmayla birlikte Exxen canlı maç izle ekranı başında yerler alındı. Öte yandan platforma üyelik bilgileri ve adımları da gündemde. İşte, 7 Mart 2024 Exxen canlı izle ekranı ile Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın izle- takip et!

EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

UEFA Konferans Ligi son 16 turu Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı Exxen'den takip edilecek. Deplasmanda puan avantajı elde etmek isteyen temsilcimizin ilk karşılaşması için ekran başında yerler alınıyor. Online bir platform olarak hizmet veren kanalda takip edilen Avrupa maçları için üyelik adımları kontrol ediliyor. Exxen canlı izle başlıklı aramalar trendlerde yerini aldı. İşte, Exxen canlı yayın izle ekranı...

EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

UNİON SAİNT-GİLLOİSE FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Turda ilk maçına çıkacak sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.

EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle

Reklamlı Aylık Paket: 129,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 179,00 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 289,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 339,00 TL

SON DAKİKA