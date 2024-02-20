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Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:48

EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

Exxen canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Maç yayınlarının naklen izlenebildiği dijital platforma belirli bir ücret ödenerek üye olunuyor. Bu kapsamda futbolseverler Exxen canlı yayın izle ekranı araştırmasına çıktı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu akşam PSV Eindhoven Borussia Dortmund ve Inter Atletico Madrid maçları oynanacak. İşte 20 Şubat 2024 Exxen izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları canlı yayın izle!

EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

EXXEN canlı izle ekranı bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları sebebiyle araştırılıyor. Inter Atletico Madrid maçı bu akşam Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarını Exxen izle ekranı ile takip edilebilecek. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, Inter Atletico Madrid maçını Exxen canlı yayın izle ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

EXXEN'Ê NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için ilk olarak https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti, 129,00 TL, bir aylık Reklamsız Exxen ücreti ise 179,00 TL'dir.

Yıllık abonelik paketleri satıştan kaldırıldı.

EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Bir aylık Reklamlı ExxenSpor üyelik ücreti, 289,00 TL, bir aylık Reklamsız ExxenSpor ücreti ise 339,00 TL'dir.

Sezonluk paketler satıştan kaldırıldı.

EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Inter - Atletico Madrid maçı EXXEN canlı izle ekranı

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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