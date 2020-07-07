Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Falcao'nun 'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Uzun süren pazarlıklar sonucu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Falcao, aldığı ücretle çok tartışılmıştı. Sezonun büyük bir bölümünde sakatlıkları dolayısıyla takımını yalnız bırakan Falcao, son olarak Trabzonspor karşısında da forma giyemedi. İşte sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan yılda, ayda, günde, saatte ve dakikada kazandığı para...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 10:55
Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

'da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu 'nun performansı oldu.

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Büyük umutlarla edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle 'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17'sinde oynamadı.

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Tecrübeli forvet, 'de 16, Şampiyonlar Ligi ve 'nda 3'er maçta görev yaptı.

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI HİÇ OYNAMADI
Falcao ile ilgili dikkat çeken bir başka dikkat çeken olay; büyük maçlardaki performansı...

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Ligde ve 'e karşı 2 maçta da oynamayan Kolombiyalı, ilk yarıdaki derbisinde de forma giymedi.

Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Falcao, 'ye karşı oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi.

SON DAKİKA