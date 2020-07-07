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Falcao'nun Galatasaray'dan 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı!

Uzun süren pazarlıklar sonucu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Falcao, aldığı ücretle çok tartışılmıştı. Sezonun büyük bir bölümünde sakatlıkları dolayısıyla takımını yalnız bırakan Falcao, son olarak Trabzonspor karşısında da forma giyemedi. İşte sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan yılda, ayda, günde, saatte ve dakikada kazandığı para...