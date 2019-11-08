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  • Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 08:52
Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

UEFA futbolu geliştirmek için projeler üretip, yeni çalışmalar yapacağına, Avrupa'da yükselen ırkçılık dalgasına tedbirler alacağına futbolcularım Türk askerine yapılan sevgi ve saygı selamıyla uğraşıyor.

Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Türkiye dahil birçok ligi VAR uygulamasına geçiren, göz ağrısı Şampiyonlar Ligi'nde de VAR'ı getiren UEFA, ne mantıksa Avrupa Ligi'nde VAR'ı uygulamıyor.

Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Genelde kural değişiklikleri başta birçok konuda denemeler, uygulamalar küçükten büyüğe gider. UEFA çelişkilerle dolu bir organizasyon.

Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Avrupa Ligi'nde VAR uygulansa ilk yarının sonlarında Lens'e gösterilen yanlış direk kırmızı kart VAR'dan dönecekti. Kontrolsüz davranan ama son anda ayaklarını kıran Lens'e sarı kart bile ağır olabilirdi.

Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu tespit mağlubiyete neden arama değil adalet arama... Çünkü galibiyet şartlarını oluşturacak 11'iyle sahaya çıkmadı.

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