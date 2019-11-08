Fatih Doğan Braga - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Braga - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Braga - Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... UEFA futbolu geliştirmek için projeler üretip, yeni çalışmalar yapacağına, Avrupa'da yükselen ırkçılık dalgasına tedbirler alacağına futbolcularım Türk askerine yapılan sevgi ve saygı selamıyla uğraşıyor. Türkiye dahil birçok ligi VAR uygulamasına geçiren, göz ağrısı Şampiyonlar Ligi'nde de VAR'ı getiren UEFA, ne mantıksa Avrupa Ligi'nde VAR'ı uygulamıyor. Genelde kural değişiklikleri başta birçok konuda denemeler, uygulamalar küçükten büyüğe gider. UEFA çelişkilerle dolu bir organizasyon. Avrupa Ligi'nde VAR uygulansa ilk yarının sonlarında Lens'e gösterilen yanlış direk kırmızı kart VAR'dan dönecekti. Kontrolsüz davranan ama son anda ayaklarını kıran Lens'e sarı kart bile ağır olabilirdi. Bu tespit mağlubiyete neden arama değil adalet arama... Çünkü Beşiktaş galibiyet şartlarını oluşturacak 11'iyle sahaya çıkmadı.