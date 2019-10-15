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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:54
Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

karşısında tarihteki ilk galibiyetimizi "Dünya Şampiyonu" apoletini aldıktan sonra Konya'da almak bu ekibe nasip olmuştu.

Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde, büyük özgüvenle devam ettiğimiz 2020 yolculuğunda 7 maçta 18 puan toplayıp, sadece 2 gol yiyerek ve lider olarak dün gece Paris'te Stade de France kapılarına dayandık.

Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

"Kaybedeceğimiz bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var" dedi Şenol Güneş...

Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Beraberliğin kazanç olduğu ortamda Şenol Güneş, Giroud gibi agresif uzununu dinlendirip Griezmann, Coman, Yedder ve Matuidi gibi hareketli oyuncularla sahaya çıkan 'ya ilk defans bloğunu orta sahada kurdu.

Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Ozan, Mahmut, İrfan Can üçlüsüne Okay ve Kenan'ı da ekleyip kalabalık bir orta sahayla 'önce beraberlik' dedi. Oyunu kilitleme planı 75 dakika başarıyla uygulandı.

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