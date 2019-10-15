Fatih Doğan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Fransa - Türkiye maçını kaleme aldı. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Fransa - Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Fransa karşısında tarihteki ilk galibiyetimizi 'Dünya Şampiyonu' apoletini aldıktan sonra Konya'da almak bu ekibe nasip olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde, büyük özgüvenle devam ettiğimiz 2020 yolculuğunda 7 maçta 18 puan toplayıp, sadece 2 gol yiyerek ve lider olarak dün gece Paris'te Stade de France kapılarına dayandık. 'Kaybedeceğimiz bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var' dedi Şenol Güneş... Beraberliğin kazanç olduğu ortamda Şenol Güneş, Giroud gibi agresif uzununu dinlendirip Griezmann, Coman, Yedder ve Matuidi gibi hareketli oyuncularla sahaya çıkan Fransa'ya ilk defans bloğunu orta sahada kurdu. Ozan, Mahmut, İrfan Can üçlüsüne Okay ve Kenan'ı da ekleyip kalabalık bir orta sahayla 'önce beraberlik' dedi. Oyunu kilitleme planı 75 dakika başarıyla uygulandı.