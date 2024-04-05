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Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:01

Fatih Terim AEK'ya ilki yaşattı! Panathinaikos'dan müthiş geri dönüş: Süper Lig'in eski yıldızları sahnede...

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, dün evinde ligin güçlü takımlarından AEK'i konuk etti. İmparator'un takımı 2 dakikada bulduğu gollerler müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk grubunda zirve umutlarını devam ettirdi. Fatih Terim'in Panathinaikos'u böylece AEK bu sezon bir ilki yaşattı. İşte maçın özeti ve goller...

Fatih Terim AEK’ya ilki yaşattı! Panathinaikos’dan müthiş geri dönüş: Süper Lig’in eski yıldızları sahnede...

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk grubu heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Panathinaikos evinde ligin güçlü takımlarından AEK'yı konuk etti.

Fatih Terim AEK’ya ilki yaşattı! Panathinaikos’dan müthiş geri dönüş: Süper Lig’in eski yıldızları sahnede...

VIDA GOL PERDESİNİ AÇTI

Maça hızlı başlayan AEK, Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida ile 5. dakikada 1-0 öne geçti.

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Fatih Terim AEK’ya ilki yaşattı! Panathinaikos’dan müthiş geri dönüş: Süper Lig’in eski yıldızları sahnede...

Tempolu bir şekilde devam eden karşılaşmayanın 32. dakikasında Trabzonspor'un eski yıldızı Bakasetas skor tabelasını 1-1'e getirdi. Bu golün asistini ise eski Fenerbahçeli Willian Arao yaptı.

Fatih Terim AEK’ya ilki yaşattı! Panathinaikos’dan müthiş geri dönüş: Süper Lig’in eski yıldızları sahnede...

PEŞ PEŞE GOLLER

İlk golü bulan Pana, 2 dakika sonra Ioannidis ile skoru 2-1'e getirdi. Bu golün asistini ise yine eski bir Fenerbahçeli olan Samet Akaydin yaptı.

Fatih Terim AEK’ya ilki yaşattı! Panathinaikos’dan müthiş geri dönüş: Süper Lig’in eski yıldızları sahnede...

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve Panathinaikos rakibini 2-1 mağlup etti.

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