Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide faturayı defansif orta saha oyuncularına kesti. İşte detaylar... Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide faturayı defansif orta saha oyuncularına kesti. İşte detaylar... Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da Benfica yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı. 2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti. 1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı Fernando-Ndiaye ikilisine sahayı dar etti. Sürekli pas hatası yapan Fernando ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı. İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi. 11 sarı kart gören Fernando 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı. SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK Takıma yapılan takviyeler için, 'Ocak'ta başladık, haziranda bitireceğiz' diyen Fatih Terim, tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planlıyor.