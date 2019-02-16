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  • Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

, maçı sonrası neşteri vuruyor!

'da Teknik Direktör , 'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide faturayı defansif orta saha oyuncularına kesti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 11:10
Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

'da Teknik Direktör , 'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgide faturayı defansif orta saha oyuncularına kesti. İşte detaylar...

Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da yenilgisiyle başlayan 'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı.

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Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör , stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti.

Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı -Ndiaye ikilisine sahayı dar etti.

Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

Sürekli pas hatası yapan ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı. İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi.

Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

11 sarı kart gören 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.

Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Takıma yapılan takviyeler için, "Ocak'ta başladık, haziranda bitireceğiz" diyen , tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planlıyor.

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