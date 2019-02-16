Fatih Terim, Benfica maçı sonrası neşteri vuruyor!

SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Takıma yapılan takviyeler için, "Ocak'ta başladık, haziranda bitireceğiz" diyen Fatih Terim, tıpkı stoper ve forvet hattında olduğu gibi orta sahayı da iki takviye ile sil baştan değiştirmeyi planlıyor.