Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, son hafta Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle devreyi moralli kapatmıştı. Sarı kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sezonun ikinci yarısında ilk yarıda yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray'da, transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte deneyimli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler…