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bileti kesti! 'da 7 isim yolcu

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, son hafta Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle devreyi moralli kapatmıştı. Sarı kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sezonun ikinci yarısında ilk yarıda yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray'da, transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte deneyimli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:08
Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da teknik direktör ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen , ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 7 isim yolcu

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.



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