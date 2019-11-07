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biletini kesti!

Teknik Direktörü , 6-0'lık yenilgisinin ardından takımdan göndereceği ilk ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:58
Fatih Terim biletini kesti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'e 6-0 mağlup olan 'da teknik direktör , 'nun biletini kesti.

Fatih Terim biletini kesti!

Madrid deplasmanında yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu.

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Fatih Terim biletini kesti!

Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki sol bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Fatih Terim biletini kesti!

maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı.

Fatih Terim biletini kesti!

Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı.

Fatih Terim biletini kesti!

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. (Hürriyet)

Fatih Terim biletini kesti!
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