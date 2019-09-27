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derbi 11'ini belirledi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak - derbisi için geri sayım devam ederken, sarı kırmızılı takımın hocası de kadrosunu şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN Spor galerileri
Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:53
Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

Sezonun merakla beklenen derbisi için geri sayım sürerken kadrosu da netleşmeye başladı.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

Teknik direktör , oyuncuların durumu ve taktik anlayış bakımından çok sayıda denklemle boğuşurken Lemina konusunda da kararını verdi.

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Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

Yeni Malatya ile oynanan maçta Mariano, Feghouli ve Falcao'yu dinlendiren İmparator, bu kez üç oyuncusunu da sahaya sürecek.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

MASKELİ KAHRAMAN BELHANDA

Çenesindeki kırıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Belhanda, önceki gün özel maskesi ile idmanlara katılırken Faslı oyuncunun forması garanti.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

Orta sahada Nzonzi-Belhanda ile birlikte 3. isim ise Lemina olacak.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

Ömer ve Seri bu bölgenin adayları arasında yer alırken , fizik olarak her geçen hafta daha iyi duruma gelen Lemina ile derbiye çıkacak.

Fatih Terim derbi 11'ini belirledi

60 DAKİKA SAHADA KALACAK

Deneyimli teknik adam, son idmanda "Muslera- Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo- Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel- Falcao" ile as takımını oluşturdu.

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