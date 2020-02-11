Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

'den dev rotasyon! maçında...

Süper Lig'de Göztepe deplasmanında aldığı yenilginin ardından son 5 maçını kazanan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı en az 2 gol atarak mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'da hedef Süper Lig'de olduğu gibi kupada da işleri yoluna sokup adını yarı finale yazdırmak. Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor ise Galatasaray'ı saf dışı bırakıp bir üst tura yükselmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maçın tersine bu karşılaşmada ideal 11'ini sahaya sürecek. İşte Aslan'ın muhtemel Alanyaspor maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:58
Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

'de fırtına gibi esmeye başlayan ve son 3 maçında 10 gol atan , gözünü Ziraat 'na çevirdi. Aslan, etabı rövanş karşılaşmasında evinde 'u konuk edecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

'de üst üste 5. maçından da galip ayrılan , iyi gidişini kupada da sürdürmek istiyor. Aslan, ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

SARACCHI YERİNE LINNES!

'da ligde ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen Saracchi'nin tedbir amaçlı bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. , maçı için beklerde Mariano ve Linnes'e forma şansı verecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

DONK STOPERE GEÇECEK!

İlk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin üzerine karşılaşmaya as takımı ile çıkmayı planlayan , Ahmet Çalık'ı da kenara çekecek. Terim, stoper tandeminde Donk ve Marcao'yu oynatacak.

Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

TAYLAN YERİNE EMRE AKBABA!

ile oynanan ilk karşılaşmaya Lemina-Belhanda-Taylan orta sahası ile çıkan , bu üçlüyü de değiştirecek. Lemina'nın yeniden forma giymesi beklenirken, Gabonlu yıldızın yanında ve önlerinde Emre Akbaba'nın oynaması bekleniyor.

Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

KALE YENİDEN MUSLERA'NIN!

ile oynanan ilk karşılaşmada kalede Okan Kocuk'a şans veren , 2-0 kaybedilen mücadelede Okan'ın bariz bir hatasının olmamasına rağmen kaleyi bu maçta Muslera'ya emanet edecek.

Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

FORVETE ADEM BÜYÜK!

Falcao ve Andone'nin yokluğunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , bu karşılaşmada da 'ın gol umudu olacak. maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Adem, maçında yedek oturmuş 62. dakikada oyuna dahil olmuştu.

BİZE ULAŞIN