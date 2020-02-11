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Fatih Terim'den dev rotasyon! Alanyaspor maçında...

Süper Lig'de Göztepe deplasmanında aldığı yenilginin ardından son 5 maçını kazanan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı en az 2 gol atarak mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Galatasaray'da hedef Süper Lig'de olduğu gibi kupada da işleri yoluna sokup adını yarı finale yazdırmak. Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor ise Galatasaray'ı saf dışı bırakıp bir üst tura yükselmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maçın tersine bu karşılaşmada ideal 11'ini sahaya sürecek. İşte Aslan'ın muhtemel Alanyaspor maçı 11'i...