Ligin ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 maçından galibiyetle ayrılırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu etapta ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmada 'mecburi rotasyon' dışına çıkması beklenmiyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 04.02.2020
10:43
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
10:45
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