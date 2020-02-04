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  • Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

'den flaş karar! İşte 'ın 11'i

Ligin ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 maçından galibiyetle ayrılırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu etapta ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu karşılaşmada 'mecburi rotasyon' dışına çıkması beklenmiyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:45
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

Sezona kötü bir başlangıç yapan beklentilerin uzağında kalmıştı. Ligin ikinci yarısında işleri tersine çeviren Aslan ilk 3 maçından galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıya Denizlispor, ve karşılaşmalarından galip ayrıldı. Aslan, ligin ilk yarısında bu 3 karşılaşmadan 4 puan çıkarabilmişti.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

3 maçlık galibiyet serisinin yanında 'nda da 'u eleyen adını yazdırmayı başardı. Kupanın son galibi Aslan, bu sezon da kupaya oldukça önem veriyor. , 'u elemesi halinde - eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

'da 'in deplasmanına nasıl bir 11 ile çıkacağı da merak konusuydu. Luyindama'nın yerine bir stoper takviyesi yapamayan 'da, bu bölge için alternatifler arasında bulunan 'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim, Çalık'ı maç temposu kazanması adına kupada oynatmayı planlıyor.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

SEKIDIKA İLK 11'E!

'ın devre arasında takıma kazandırdığı Jesse Sekidika da deplasmanında 11'de başlayacak. Genç futbolcu, Denizlispor maçında oyuna girdikten sonra hızı ve enerjisiyle taraftarları heyecanlandırmıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru da 'ın kanatlardaki diğer ismi olacak.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

SOL BEK LINNES'İN!

'da devre arası transfer edilen Marcelo Saracchi'nin sakatlanması moralleri bozdu. Çıktığı ilk iki maçta 2 asist yapan Uruguaylı, sakatlığı nedeniyle karşısında forma giyememişti. Saracchi'nin yokluğunda sol bek bölgesi yine Martin Linnes'in olacak.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK!

karşısında orta saha kurgusunu da değiştirecek olan Terim'in, karşılaşmaya çıkaracağı 11 şu şekilde;

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i

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