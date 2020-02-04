Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Alanyaspor deplasmanına nasıl bir 11 ile çıkacağı da merak konusuydu. Luyindama'nın yerine bir stoper takviyesi yapamayan Galatasaray'da, bu bölge için alternatifler arasında bulunan Ahmet Çalık'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim, Çalık'ı maç temposu kazanması adına kupada oynatmayı planlıyor.