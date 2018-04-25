Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'in derbi planı...

Beşiktaş'ın ligdeki 15 golünü kafa vuruşuyla atması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önlem almasına neden olacak.

Giriş Tarihi: 25.04.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 11:39
  • 1
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbisinin hazırlıklarına rakibinin en büyük gücünü görerek işe başladı.

  • 2
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 daikadan zaferle ayrılmak isteyen Terim, kendilerinin en zayıf, rakiplerinin ise en güçlü olduğu noktanın hava topları olduğunu belirleyerek işe koyuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

'ın yan top zaafına karşılık, Beşiktaş'ın bu sezon ligde 15 golü kafa ile atmasının ve bu konuda ligin en iyisi olmasının kendileri için sorun yaratabileceiğini düşünen Terim, ilk olarak bunu engelleyecek bir formül üzerinde çalışıyor.

  • 4
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Terime'e göre Talisca, hava toplarında eşleşilmesi en zor görünen isim...

  • 5
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Brezilyalı futbolcunun geriden gelip kafa vurmasının savunma için handikap olduğu, bu nedenle Donk ve Fernando'nun bu konuda son derece uyanık olması gerektiği vurgulandı.

  • 6
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Fatih hoca, Atiba ve Tosic gibi isimlerin de geriden gelip hava toplarında tehlike yaratacağını düşünerek, öğrencilerini de buna göre hazırlayacak.

  • 7
  • 10
'in derbi planı...
Fatih Terim'in derbi planı...

Denayer'in hava hakimiyetinin istenen düzeyde olmaması büyük bir handikap gibi görünürken, bu açığı Maicon, Donk ve Fernando gibi isimlerle kapatmya çalışacak.

BİZE ULAŞIN