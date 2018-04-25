Fatih Terim'in derbi planı...

Beşiktaş'ın ligdeki 15 golünü kafa vuruşuyla atması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önlem almasına neden olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına rakibinin en büyük gücünü görerek işe başladı. Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 daikadan zaferle ayrılmak isteyen Terim, kendilerinin en zayıf, rakiplerinin ise en güçlü olduğu noktanın hava topları olduğunu belirleyerek işe koyuldu. Galatasaray'ın yan top zaafına karşılık, Beşiktaş'ın bu sezon ligde 15 golü kafa ile atmasının ve bu konuda ligin en iyisi olmasının kendileri için sorun yaratabileceiğini düşünen Terim, ilk olarak bunu engelleyecek bir formül üzerinde çalışıyor. Terime'e göre Talisca, hava toplarında eşleşilmesi en zor görünen isim... Brezilyalı futbolcunun geriden gelip kafa vurmasının savunma için handikap olduğu, bu nedenle Donk ve Fernando'nun bu konuda son derece uyanık olması gerektiği vurgulandı. Fatih hoca, Atiba ve Tosic gibi isimlerin de geriden gelip hava toplarında tehlike yaratacağını düşünerek, öğrencilerini de buna göre hazırlayacak. Denayer'in hava hakimiyetinin istenen düzeyde olmaması büyük bir handikap gibi görünürken, Fatih Terim bu açığı Maicon, Donk ve Fernando gibi isimlerle kapatmya çalışacak.