Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum olan Sofiane Feghouli'ye talip çıktı. İşte Feghouli'yle ilgili flaş transfer gelişmesi... Galatasaray'da kadroya giremeyen Feghouli için menajerler Dubai'den teklif getirdi. Yönetimin fazla bir bonservis bedeli beklemediği oyuncu için yıllık ödenen 3 milyon 850 bin euro'luk maliyetten kurtulmak istediği öğrenildi. Sezon başındaki Akhisar karşılaşmasında ilk 11'de olan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de şans bulamıyor. İlk dört haftayı kulübede geçiren Cezayirli yıldız, Kasımpaşa maçında da yedekti. Yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alan Feghouli, takımın en pahalı yedek oyuncusu durumunda. 28'lik yıldızın da Dubai'ye sıcak baktığı belirtildi. Feghouli, geçtiğimiz sezonda 31 karşılaşmada forma giydi.