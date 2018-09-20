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'nin 'dan ayrılması an meselesi

'da yedek kulübesine mahkum olan Sofiane 'ye talip çıktı. İşte Feghouli'yle ilgili flaş transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 11:10
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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

'da kadroya giremeyen için menajerler Dubai'den teklif getirdi.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Yönetimin fazla bir bonservis bedeli beklemediği oyuncu için yıllık ödenen 3 milyon 850 bin euro'luk maliyetten kurtulmak istediği öğrenildi.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Sezon başındaki Akhisar karşılaşmasında ilk 11'de olan Sofiane , Süper Lig'de şans bulamıyor.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

İlk dört haftayı kulübede geçiren Cezayirli yıldız, Kasımpaşa maçında da yedekti.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

Yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alan , takımın en pahalı yedek oyuncusu durumunda.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

28'lik yıldızın da Dubai'ye sıcak baktığı belirtildi.

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'nin 'dan ayrılması an meselesi
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması an meselesi

, geçtiğimiz sezonda 31 karşılaşmada forma giydi.

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