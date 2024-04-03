Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
01:29
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Adana Demirspor canlı yayın bilgisi
Trendyol Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Milli araya giren Süper Lig Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin sarı kırmızılı ekiple olan zirve mücadelesi devam ederken Fenerbahçe Adana Demirspor'un karşısından üç puanla ayrılma ümidi taşıyor. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin rakibiyle arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Peki Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…