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Haberler Galeri Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:41

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım başladı. EuroLeague'de karşı karşıya gelecek olan başarılı iki takımdan Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes 10'uncu sırada yer alıyor. Play- off'a doğrudan girmek isteyen sarı-lacivertliler, play-in'e kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere, play-off'a kalabilmek için tek galibiyet yeterli olacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Basketbol tutkunları Fenerbahçe - Anadolu Efes maçına odaklandı. EuroLeague'de son haftalarda gösterdiği başarılı performansla play-off potasına giren Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, EuroLeague heyecanının yaşanacağı kanal…

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroLeague'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı 5 Nisan cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE HEDEF PLAY-OFF

Fenerbahçe Beko, doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaja sahip. Sarı-lacivertli takım, bu hafta sahasında Anadolu Efes'le, gelecek hafta ise deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Bu iki maçta alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'yu doğrudan play-off'a taşıyacak.

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PLAY-İN İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Toplam 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanan normal sezonda bu dönem yeni bir play-off formatına geçildi. NBA'den örnek alınarak uygulanan yeni sistemde sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'a kalıyor. Normal sezonda 7 ila 10. sıradaki takımlar ise play-in oynayacak.

Sezonu 7. ve 8. sırada bitiren takımlar tek maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak. Maçı kazanan takım play-off'a kalacak. Kaybeden ise sezonu 9 ve 10. sırada bitiren takımlar arasında oynayacak maçı kazanan ekiple play-off'un son biletini almak için sahaya çıkacak.

Son iki haftaya girilirken Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes ise 10'uncu sırada yer alıyor.
Play-in için mücadele eden 7 takım bulunuyor. Şu an 9. sıradaki Baskonia ile 10. sıradaki Anadolu Efes, kalan maçlarını kazanmaları durumunda play-in biletini alacak.

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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