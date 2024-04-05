Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
14:41
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım başladı. EuroLeague'de karşı karşıya gelecek olan başarılı iki takımdan Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes 10'uncu sırada yer alıyor. Play- off'a doğrudan girmek isteyen sarı-lacivertliler, play-in'e kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere, play-off'a kalabilmek için tek galibiyet yeterli olacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı zaman, saat kaçta, hangi kanalda?