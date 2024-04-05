Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PLAY-İN İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Toplam 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanan normal sezonda bu dönem yeni bir play-off formatına geçildi. NBA'den örnek alınarak uygulanan yeni sistemde sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar doğrudan play-off'a kalıyor. Normal sezonda 7 ila 10. sıradaki takımlar ise play-in oynayacak.

Sezonu 7. ve 8. sırada bitiren takımlar tek maçlı eleme sistemiyle karşılaşacak. Maçı kazanan takım play-off'a kalacak. Kaybeden ise sezonu 9 ve 10. sırada bitiren takımlar arasında oynayacak maçı kazanan ekiple play-off'un son biletini almak için sahaya çıkacak.

Son iki haftaya girilirken Fenerbahçe Beko 5'inci, Anadolu Efes ise 10'uncu sırada yer alıyor.

Play-in için mücadele eden 7 takım bulunuyor. Şu an 9. sıradaki Baskonia ile 10. sıradaki Anadolu Efes, kalan maçlarını kazanmaları durumunda play-in biletini alacak.