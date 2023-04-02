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Haberler Galeri DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi
Giriş Tarihi: 02.04.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:38

DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Spor Toto Süper Lig 27. Haftada derbi maçı heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. İki takımda liderlik savaşında yer alıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Şenol Güneş'li siyah beyazlılar, Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilere konuk oluyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB-BJK derbisi muhtemel 11 bilgisi…

DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen iki büyük takım mücadelesini ortaya koyacak. Deplasman yasağının geldiği maçta siyah beyazlı taraftarlar yer almazken sarı lacivertli yaklaşık 50 bin taraftar tribünde yerini alacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig derbi heyecanına odaklandı. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler…

DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 2 Nisan 2023 Pazar

Saat: 20.30

Yer: Ülker Stadyumu

Hakem: Halil Umut Meler

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DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

FB-BJK maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports 1 kanalında olacak.

DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Altay; Serdar, Samet, Szalaı, Ferdi; Arao, Osayi, Zajc; Pedro, Rossi, Valencia

Beşiktaş:

Mert, Onur, Colley, Saıss, Masuaku, Hadzıahmetovic, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

JESUS'TAN BEŞİKTAŞ DERBİSİ KARARI!

Üç golcüsü Batshuayi, Valencia ve King'in yaşadıkları sakatlıklar Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa iterken eldeki iki isim Serdar Dursun ve Joao Pedro kıyasıya bir rekabete girdi.

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