DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Spor Toto Süper Lig 27. Haftada derbi maçı heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. İki takımda liderlik savaşında yer alıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Şenol Güneş'li siyah beyazlılar, Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertlilere konuk oluyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB-BJK derbisi muhtemel 11 bilgisi…