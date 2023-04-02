DERBİ GÜNÜ Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın ve muhtemel 11 bilgisi

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen iki büyük takım mücadelesini ortaya koyacak. Deplasman yasağının geldiği maçta siyah beyazlı taraftarlar yer almazken sarı lacivertli yaklaşık 50 bin taraftar tribünde yerini alacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Süper Lig derbi heyecanına odaklandı. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler…