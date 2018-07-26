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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

Teknik Direktörü 'in "Galatasaray, , , kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışarıdan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, oraya gitme diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. 'Biz de başarılı olmadı, orada oldu mu' korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak." sözleri gündem yarattı.

Bu sözlerin ardından editöryal ekibimizle, 'hangi futbolcu, hangi takıma gidebilir' üzerine düşündük ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı:

Giriş Tarihi: 26.07.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 16:01
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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

OZAN TUFAN - GALATASARAY - MERKEZ ORTA SAHA

Fernando, Donk ve Selçuk İnan'la tutmaya çalıştığı orta sahasına oyunu iki yönlü oynayabilen bir isim daha arayan , 'nin kadrosunda düşünmediği Ozan Tufan'ı transfer edebilir. 'in Milli Takım'dan da tanıdığı Ozan, sarı kırmızılı takım da Bursaspor'daki günlerine dönebilir.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

ATIBA - GALATASARAY - MERKEZ ORTA SAHA

Tıpkı Ozan Tufan gibi Atiba da için bir alternatif. Şu anda bonservisi de elinde ve 'tayken orta sahanın merkezini defansif yönde tek başına kontrol edebiliyordu. Galatasaray'da da Fernando'nun daha efektif kullanılmasını sağlayabilir.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

NEGREDO - FENERBAHÇE - FORVET

'nin yeni sezonda oynayacağı 3'lü forvet yapısı içerisinde hareketli yapısı ile Negredo ilginç bir isim olabilir. Asistçi özelliğiyle de Ayew, Valbuena ve Giuliano gibi isimleri de besleyebilir.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

LIONEL CAROLE - FENERBAHÇE - SOL BEK

İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan , 'ın elden çıkarmak istediği Lionel Carole'ü düşünebilir. Cocu'nun 4-3-3'ün de Carole gibi ileri çıkmayı seven bir bek, beklentileri karşılayabilir.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

YOUNES BELHANDA - BEŞİKTAŞ - 10 NUMARA

Talisca sonrası aradığı 10 numarayı henüz bulamayan , oyunu daha yavaş oynayan ancak ince ve savunma arası paslarıyla dikkat çeken Belhanda'yı düşünebilir. Sosa'lı günleri hatırlatan bir oyuna uygun gibi görünüyor.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

EREN DERDİYOK - BEŞİKTAŞ - FORVET

Elinde Love, Negredo ve Larin gibi forvetler olmasına rağmen yeni bir forvet arayan ve Umur Nayır'la anlaşan için Eren Derdiyok da bir alternatif olabilir. Özellikle yedek kulübesini güçlendirip, kupa maçlarında forma şansı bulabilir.

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, ve birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

OZAN TUFAN - BEŞİKTAŞ - DEFANSİF ORTA SAHA

Şenol Güneş, Atiba'nın boşluğunu doldurmak için Ozan Tufan'ı savunmacı bir rolle orta sahada kullanabilir. 'ye gitmeden önce 'ın da gündeminde olan Ozan Tufan, Bursaspor'da 6 numarada da oynuyordu.

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