Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş birbirinden hangi oyuncuları transfer edebilir?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışarıdan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, oraya gitme diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. 'Biz de başarılı olmadı, orada oldu mu' korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak." sözleri gündem yarattı.

Bu sözlerin ardından editöryal ekibimizle, 'hangi futbolcu, hangi takıma gidebilir' üzerine düşündük ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı: