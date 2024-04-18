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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Kanarya'dan flaş transfer girişimi...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 07:11

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Kanarya'dan flaş transfer girişimi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Perşembe günü Olympiakos ile rövanş maçına çıkacak olan sarı-lacivertli camia, transferde de hareketli günler yaşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olduğu ortaya çıkan yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Kanarya’dan flaş transfer girişimi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Kanarya’dan flaş transfer girişimi...

UEFA Konferans Ligi'nde yarın rövanş maçında Olympiakos ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Kanarya’dan flaş transfer girişimi...

Olympiakos'a ilk maçta 3-2 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibini elemesi halinde yarın finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Kanarya’dan flaş transfer girişimi...

Hafta sonu 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, liderlik yarışında hata yapmadı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Kanarya’dan flaş transfer girişimi...

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli camiada transfer hareketliliği yaşanıyor.

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