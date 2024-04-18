Giriş Tarihi: 18.04.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
07:11
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Kanarya'dan flaş transfer girişimi...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Perşembe günü Olympiakos ile rövanş maçına çıkacak olan sarı-lacivertli camia, transferde de hareketli günler yaşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olduğu ortaya çıkan yıldız oyuncuya talip oldu. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...