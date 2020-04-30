Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden sarı lacivertli takım, Shaktar Donetsk'ten Kovalenko için İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
22:00
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
22:04
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Türkiye'den ve dünyadan bir çok isim için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, elini sıkı tutmaya çalışıyor.
Öncelikle
teknik direktör konusundaki soru işaretleri ortadan kaldırmak isteyen Süper Lig devinin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile temasta olduğu biliniyor.
Bjelica ile beraber yeni bir planlamaya gidecek ve 'gelecek sezonun şampiyon takımı'nı oluşturacak
Fenerbahçe, bir yandan da fırsat transferleri için kollarını sıvamış durumda.
Bu bağlamda önceliğini sözleşmesi sona erecek oyunculara veren
Fenerbahçe için sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı.
Bu sezon özellikle orta saha ve hücum konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin, Ukraynalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi.
İtalya'dan Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Kovalenko için girişimlerde bulundu... Ancak bu transferde işi pek de kolay değil.
Daha önce
Beşiktaş'ın da yıldız futbolcu için iletişim halinde olduğu bildirilirken, Roma teknik direktörü Foncesca'nın da Kovalenko'yu takımında görmek istediği kaydedildi.