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ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden sarı lacivertli takım, Shaktar Donetsk'ten Kovalenko için İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 22:04
Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

'de flaş gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle 'e verilen arada 'den ve dünyadan bir çok isim için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, elini sıkı tutmaya çalışıyor.

Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Öncelikle konusundaki soru işaretleri ortadan kaldırmak isteyen devinin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile temasta olduğu biliniyor.

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Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Bjelica ile beraber yeni bir planlamaya gidecek ve 'gelecek sezonun şampiyon takımı'nı oluşturacak , bir yandan da fırsat transferleri için kollarını sıvamış durumda.

Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Bu bağlamda önceliğini sözleşmesi sona erecek oyunculara veren için sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı.

Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Bu sezon özellikle orta saha ve hücum konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin, Ukraynalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

'dan Tuttomercatoweb'in okuyucularına aktardığı bilgilere göre , Kovalenko için girişimlerde bulundu... Ancak bu transferde işi pek de kolay değil.

Fenerbahçe ile Roma Kovalenko için karşı karşıya!

Daha önce 'ın da yıldız futbolcu için iletişim halinde olduğu bildirilirken, Roma teknik direktörü Foncesca'nın da Kovalenko'yu takımında görmek istediği kaydedildi.

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