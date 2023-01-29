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Haberler Galeri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 29.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 19:41

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

Süper Lig'in 21. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk sırasındaki Galatasaray'ın puan farkını daha fazla açmasını istemeyen Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye mutlak galibiyet için çıkıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşmasını beIN Sports 1 ekranları üzerinden izlemek isteyenler "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

Fenerbahçe, Süper Lig 21. Hafta maçında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. Jorge Jesus yönetiminde çıktığı son 5 maçta tek mağlubiyet alan ve 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı yayın linki ve ilk 11 detayları şöyle;

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa XI: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 29 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki BURADA

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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