Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile evinde 2-2 berabere kalırken maç sonrasında sarı lacivertli tribünlerde yine aynı tezahüratlar vardı... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin golleriyle 1 puana uzandı. Ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılan lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe deplasmanında ald��ğı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve son mağlubiyetini 11. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Mücadelenin 22. dakikasında Diagne'nin kafa golüyle öne geçen Kasımpaşa, 44. dakikada Roman Neustaedter ve 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollere engel olamayarak ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Diagne'nin kaydettiği kafa golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunun ardından attığı gol, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından geçersiz sayıldı. Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı ve Fenerbahçe oyuna endirekt serbest vuruşla başladı. Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı.