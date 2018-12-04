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- Kasımpaşa maçından kareler

, 'in 14. haftasında Kasımpaşa ile evinde 2-2 berabere kalırken maç sonrasında sarı lacivertli tribünlerde yine aynı tezahüratlar vardı...

Giriş Tarihi: 04.12.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 00:17
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

'in 14. haftasında konuk olduğu ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin golleriyle 1 puana uzandı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılan lacivert-beyazlı takım, deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve son mağlubiyetini 11. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Mücadelenin 22. dakikasında Diagne'nin kafa golüyle öne geçen Kasımpaşa, 44. dakikada Roman Neustaedter ve 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı gollere engel olamayarak ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İstanbul ekibi, 54. dakikada Diagne'nin kaydettiği kafa golüyle skoru eşitledi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Karşılaşmanın 8. dakikasında Kasımpaşa'nın penaltı vuruşunun ardından attığı gol, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı ve oyuna endirekt serbest vuruşla başladı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 'ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı.

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