Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler

Penaltı için topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'den döndü. Pozisyonu takip eden Samuel Eduok'un müdahalesinde top filelere gitti. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla Eduok'un ceza sahasına penaltı kullanılmadan girdiğini tespit ettiği için golü geçersiz saydı ve Fenerbahçe oyuna endirekt serbest vuruşla başladı.