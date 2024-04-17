Fenerbahçe Olympiakos maçı TV8’de mi yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması için heyecan dorukta. Deplasmandan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, kendi sahasında başarı elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını 2 ya da daha fazla farkla kazanması durumunda yarı final biletini almış olacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8'de mi? İşte, Fenerbahçe - Olympiakos çeyrek final rövanş maçı canlı yayın kanalı!