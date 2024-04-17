Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
08:46
Fenerbahçe Olympiakos maçı TV8'de mi yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Sarı lacivertli ekip deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler kendi sahasında galibiyet alarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? FB- Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8'de mi, şifresiz mi?