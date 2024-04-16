Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Olympiakos maçı tarihi, canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:46
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 3-2 skorla mağlup ayrılan sarı lacivertliler, evindeki maçtan galibiyetle yarılmak istiyor. Konferans Ligi macerasına devam etmek ve yarı final biletini almak isteyen temsilcimiz Fenerbahçe farklı kazanması halinde yarı finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı tarihi ve saati