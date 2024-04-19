Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
07:18
Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal'a tepki! "Turu hediye etti! 86'da Fred'i oyundan almanın..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Timurlenk ve Üründül, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği kararları eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...