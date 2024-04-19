Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal'a tepki! "Turu hediye etti! 86'da Fred'i oyundan almanın..."

Ondan sonrası artık kaleci ile atan arasında. En önemli üç oyuncu 'Tadic, Cengiz, Bonucci) kaçırdığı penaltıları. Olacak şey değil ama oldu. Tüm güzelliklerle dolu olan Kadıköy gecesi, Olympiakos'a hediye verdi. Livakovic'in kurtarışları bile maçın tadını değiştiremedi.