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Haberler Galeri Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal'a tepki! "Turu hediye etti! 86'da Fred'i oyundan almanın..."
Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 07:18

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal'a tepki! "Turu hediye etti! 86'da Fred'i oyundan almanın..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Timurlenk ve Üründül, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği kararları eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a tepki! Turu hediye etti! 86’da Fred’i oyundan almanın...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Timurlenk ve Üründül, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği kararları eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a tepki! Turu hediye etti! 86’da Fred’i oyundan almanın...

GÜRCAN BİLGİÇ - KULÜBESİ YETERSİZ KALDI

Tarihi bir maça çıktılar. 100 yılı geçen futbol tarihimizde 5. kez Avrupa'da yarı final şansı elimizdeydi. İsmail Kartal, "üç gün sonraki maç" demedi, en iyileri ile sahaya çıkardı takımını. Ama dişlilerde problem var, hem de en önemlisi Fred'de. Brezilyalı iyi gününde değildi.

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Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a tepki! Turu hediye etti! 86’da Fred’i oyundan almanın...

Tabela O'nun için kalktığında mırıldanmalar oldu ama maçın anlamı değişmişti artık. "Oynayan" değil, "koşan" takıma dönmek zorunda kaldı İsmail Hoca. Maç başladığında PAOK elenmişti. Final Atina'da. Alman hakemin takdir haklarından "eksik" kalmasının sebebi bu mu bilemem ama kritik pozisyonlardaki kararları hep Fenerbahçe aleyhine oldu.

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a tepki! Turu hediye etti! 86’da Fred’i oyundan almanın...

Ntoi çok önce ikinci sarıyı görmeliydi. Symanski'nin aldığı darbenin VAR'dan "devam" görmesi de tartışılır. Olympiakos tam bir sistem takımı olduğunu gösterdi. İlk yarıdaki çaresizliği özellikle uzatmada oyunu kontrol eden modele dönüştürdüler. Maç içinde Fenerbahçe getirmedi onları kaleye, sonrasında Olympiakos söyledi son sözü. Ve penaltılar geldi…

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a tepki! Turu hediye etti! 86’da Fred’i oyundan almanın...

Ondan sonrası artık kaleci ile atan arasında. En önemli üç oyuncu 'Tadic, Cengiz, Bonucci) kaçırdığı penaltıları. Olacak şey değil ama oldu. Tüm güzelliklerle dolu olan Kadıköy gecesi, Olympiakos'a hediye verdi. Livakovic'in kurtarışları bile maçın tadını değiştiremedi.

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