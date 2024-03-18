Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 16:42

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Opet maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı için Allianz Vero Volley'i ağırlayacak sarı lacivertliler, karşı takıma 2 set vermemeye çalışacak. Voleybol severler ekran başında yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın saati ve canlı yayın kanalı...

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı canlı yayın kanalı ve maç saati gündemde. A Milli Kadın Voleybol Takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren Melissa Vargas'ın sarı lacivertli takıma dahil olmasıyla sevinç yaşayan taraftar tribünde hazır olacak. Peki; Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE OPET ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında ilk maçta 3-0 kaybettiği Allianz Vero Volley ile karşılaşacak Fenerbahçe Opet maçı farklı almaya çalışacak

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı 19 Mart Salı günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE OPET ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Voleybol hesabının X üzerinden yaptığı paylaşımda maçın S Sport Plus ve Tivibu Spor ekranlarından yayımlanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

3-0 VEYA 3-1 SKOR BEKLENİYOR!

Mücadeleyi 3-0 veya 3-1 skorla alması gereken Fenerbahçe Opet, set vermemeye çalışacak.

Karşı takım 2 set alması durumunda finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

Maçın galibi, Eczacıbaşı Dynavit-A.Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

SON DAKİKA