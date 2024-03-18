Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı canlı yayın kanalı ve maç saati gündemde. A Milli Kadın Voleybol Takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren Melissa Vargas'ın sarı lacivertli takıma dahil olmasıyla sevinç yaşayan taraftar tribünde hazır olacak. Peki; Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...