Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
16:42
Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe voleybol maçı canlı yayın bilgisi
Fenerbahçe Opet maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı için Allianz Vero Volley'i ağırlayacak sarı lacivertliler, karşı takıma 2 set vermemeye çalışacak. Voleybol severler ekran başında yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Opet Allianz Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın saati ve canlı yayın kanalı...