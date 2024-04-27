Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
15:16
Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya'nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..
Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün kader maçlarından birisine çıkacak olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın dinamosu olan milli yıldız, Avrupa'da şampiyon takıma gidiyor.