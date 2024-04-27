Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 60 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 20 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.