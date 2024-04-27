Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya'nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:16

Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya'nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün kader maçlarından birisine çıkacak olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın dinamosu olan milli yıldız, Avrupa'da şampiyon takıma gidiyor.

Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe bugün evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 60 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 20 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.

Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertli takım bu maçı kazanarak zrive yarışında tutunmak istiyor.

Fenerbahçe spor haberleri: Kanarya’nın dinamosu yuvadan uçuyor! Şampiyona takıma transfer oluyor..

Fenerbahçe'de diğer yandan transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon takımın öne çıkan oyuncuları için Avrupalı devler teklif yapmaya hazırlanıyor

SON DAKİKA