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Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:45

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Fenerbahçe transfer haberleri:Trendyol Süper Lig' de Sivasspor maçında puan kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. Takımdaki yıldızlarına da teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli kulüpte flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon gösterdiği performansla takımın yıldızı haline gelene ve taraftarın sevgilisi haline gelen milli futbolcu için İspanyol devi görüşmeye geliyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya’nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirveden 4 puan uzakta kaldı.

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya’nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Kanarya'da artık hedef lig şampiyonluğu... Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertli takım bu hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya’nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Galatasaray maçına kadar ligde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya’nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

Yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya’nın yıldızı sezon sonunda gidiyor...

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