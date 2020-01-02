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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü giden deplasman istatiğine son veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde doğru bölgelere takviye yaparak güçlenmey hedefliyor. Sarı lacivertliler, Vedat Muriç'in yanına asistleri ve golleriyle ön plana çıkan bir ismi arıyordu... Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına getireceği o ismi buldu! İşte Fenerbahçe'de Muriç'in 2020 yılındaki olası partneri ve transfer dair kritik detaylar!...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 20:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





