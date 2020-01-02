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  • Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

transferde atağa kalktı! 'in yanına o geliyor

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü giden deplasman istatiğine son veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde doğru bölgelere takviye yaparak güçlenmey hedefliyor. Sarı lacivertliler, Vedat Muriç'in yanına asistleri ve golleriyle ön plana çıkan bir ismi arıyordu... Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yanına getireceği o ismi buldu! İşte Fenerbahçe'de Muriç'in 2020 yılındaki olası partneri ve transfer dair kritik detaylar!...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 20:56
Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

'de teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli, ara transfer için çalışmalarına başladı. Sezon başında yapılan transferlerden tam olarak istenilen verimi alamayan Kanarya, ara transferde bir sürprize imza atmak istemiyor.

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Bu hususta kadroya dahil edilecek yıldızlar için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçeli yetkililer, takıma çabuk alışabilecek ve başarıya aç yıldızlarla yoluna devam etmek istiyor.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

İşte 'nin transfer gündeminde yer alan son dakika raporları;

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

FRANSA'DAN SÜRPRİZ İSİM!

Türkiye'de genç ve yetenekli isimlere kancayı atan , bir diğer yandan Avrupa'da yüksek potansiyelli yıldızlara da resmi imzayı attırmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Fransa'nın dünyaca ünlü spor sitesi Rmc Sports, daha önce adı sarı lacivertlilerle hiç anılmayan bir ismi gündemine taşıdı!

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre , bu ismi kadrosuna katmak için Fransa, Almanya ve İtalya'dan dev rakiplerle yarış halinde...

Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Vedat Muriç'in yanına o geliyor

Bilindiği üzere Damien Comolli, Tottenham'da çalıştığı süre zarfında Hırvatistan'ın dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric'i Dinamo Zagreb'ten İngiliz ekibine transfer etmiş, yıldız orta saha oyuncuyu burada gösterdiği performans ile Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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