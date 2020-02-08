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Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü taraftarın beklentisine karşılık veremeyen ancak taraftarın bu sezona dek hiçbir zaman beklentisini kaybetmediği Alper Potuk, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı. Devre arası transfer döneminde takımın mali yükümlülükleri açısından takımdan gönderilmek istenen ancak Çaykur Rizespor ve Karabağ'ın tekliflerini reddeden Alper Potuk, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekmişti. Alper Potuk'un takımdan ayrılmamasının nedeni de ortaya çıktı. İşte Alper'i kadro dışı bırakan o süreçte yaşanan gelişmeler...