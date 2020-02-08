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  • Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

'de gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü taraftarın beklentisine karşılık veremeyen ancak taraftarın bu sezona dek hiçbir zaman beklentisini kaybetmediği Alper Potuk, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı. Devre arası transfer döneminde takımın mali yükümlülükleri açısından takımdan gönderilmek istenen ancak Çaykur Rizespor ve Karabağ'ın tekliflerini reddeden Alper Potuk, Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekmişti. Alper Potuk'un takımdan ayrılmamasının nedeni de ortaya çıktı. İşte Alper'i kadro dışı bırakan o süreçte yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:19
Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

'de bırakıldı. olduğu dönemde 'ın KAP'a bildirdiği Alper, Fenerbahçe tercihi ile herkesi şaşırtmıştı. Transferin bu şekilde gerçekleşmesi sonrası Fenerbahçe taraftarı Alper'i hemen kabullenmişti.

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

2013-14 sezonunda tam 7.25 milyon Euro'ya edilen , bir türlü beklentileri karşılayamadı. Alper, inişli çıkışlı performansıyla hiçbir zaman ilk 11'in değişmezi olamadı. Milli futbolcu, için çoğu zaman rotasyon oyuncusu konumundaydı.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

8 numara olarak başladığı kariyerinde daha sonra sol açık olarak oynatılan , belki de yokluktan dolayı son olarak forvet bölgesinde oynamaya başladı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

İlk olarak 'ın forvette şans verdiği , bu sezon Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle maçında tarafından forvette oynatıldı. Karşılaşmada varlık gösteremeyen Alper 71 dakika sahada kalırken taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Sezon başında aldığı ücreti yüzde 40 oranında düşüren Alper, 'den 1.2 milyon Euro kazanmaya başladı. Alper'in bu davranışı alkış toplasa da gösterdiği performans işleri tekrar eski haline çevirdi ve milli futbolcu Fenerbahçe'de gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Devre arası döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'un ismi Anadolu kulüpleri ile anılıyordu. Alper ile ilgilenen takımlar başta olmak üzere ve 'du...

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği! İşte sözleşmeye konan o madde

Takımdan ayrılmayı kabul eden Alper, dışında forma giymek istemedi. Milliyet'in haberine göre alacakları karşısında sözleşmesinin feshedilmesi kabul edilen Alper için, ', , Trabzonspor ve Başakşehir'e gidemez' maddesi konuldu.

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