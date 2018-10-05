Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Fenerbahçe'de Spartak Trnava ile oynanan maçta, galibiyete rağmen taraftarların futbolculara tepkisi vardı. İşte yaşananlar... Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı ağırladığı ve 2-0 kazandığı maçta taraftarlar galibiyete rağmen tepkiliydi. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle önce Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi. Ganalı futbolcu, orta alanda buluştuğu topla önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması büyük tepki topladı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti. Devre arasında Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için saha kenarına geldiklerinde ise bir taraftar bu iki oyuncuya su şişesi fırlattı. Oradaki taraftarların büyük tepkisine neden olan bu davranış sonrası polis sahaya su şişesi fırlatan kişiyi oradan aldı ve stadyum karakoluna götürdü.