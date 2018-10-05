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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!

'de ile oynanan maçta, galibiyete rağmen taraftarların futbolculara tepkisi vardı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 05.10.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 09:50
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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

'nin 'yı ağırladığı ve 2-0 kazandığı maçta taraftarlar galibiyete rağmen tepkiliydi.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Hürriyet'in haberine göre taraftarları, karşılaşmanın 33. dakikasında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle önce Andre Ayew'e ıslıkla tepki gösterdi.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Ganalı futbolcu, orta alanda buluştuğu topla önünde bir boşluk ve sağda boş arkadaşı olmasına rağmen yavaş davranması büyük tepki topladı.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Sarı-lacivertli taraftarlar ilk yarının son düdüğünün ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Devre arasında ve Valbuena ısınmak için saha kenarına geldiklerinde ise bir taraftar bu iki oyuncuya su şişesi fırlattı.

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'de 'ya su şişesi fırlatıldı!
Fenerbahçe'de Barış Alıcı'ya su şişesi fırlatıldı!

Oradaki taraftarların büyük tepkisine neden olan bu davranış sonrası polis sahaya su şişesi fırlatan kişiyi oradan aldı ve stadyum karakoluna götürdü.

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