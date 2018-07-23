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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin 8 genç oyuncu ile yolların ayrılması kararı aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.07.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 12:26
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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

Sportif Direktörü Damien Comolli'nin alt yapıdan gelen veya transfer edilen genç oyuncularla ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi.

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

Comolli'nin başta ücret konusunda anlaşılamayan Boris Rapaiç olmak üzere toplam 8 gençle yolların ayrılmasına karar verdiği öğrenildi.

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

İşte Comolli'nin 'den göndermeyi planladğı 8 isim:

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

BORİS RAPAİÇ

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

ANIL DEMİR

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

ANDREAS KİLİT

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'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!
Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

ABDURRAHMAN CANLI

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