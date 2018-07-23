Fenerbahçe'de Comolli 8 ismin üzerine çizdi!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin 8 genç oyuncu ile yolların ayrılması kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin alt yapıdan gelen veya transfer edilen genç oyuncularla ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi. Comolli'nin başta ücret konusunda anlaşılamayan Boris Rapaiç olmak üzere toplam 8 gençle yolların ayrılmasına karar verdiği öğrenildi. İşte Comolli'nin Fenerbahçe'den göndermeyi planladğı 8 isim: BORİS RAPAİÇ ANIL DEMİR ANDREAS KİLİT ABDURRAHMAN CANLI