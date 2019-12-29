Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'de, ocak ayı için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda şampiyon olup 5 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattında Muriç'in yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Kanarya, dev bir golcü ile anlaşmak üzere...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
15:24
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ara
transfer dönemi için Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız verdi.
Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı
Fenerbahçe'nin önceliği Milan'da forma giyen sol bek Ricardo Rodríguez olduğu biliniyor.
İtalyan devi ile sıkı pazarlık içerisinde oluğu bilinen sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldıza resmi imzayı attırarak bu alandaki eksiğini bir an önce kapatmak istediği aktarılıyor.
Orta sahada
Emre Belözoğlu, Gustavo ve Ozan Tufan üçlüsünü değerlendiren ve son olarak Ozan ile 3+1 yıllık yeni kontrat imzalayan Fenerbahçe'nin bu bölgedeki diğer isimlerle masaya oturarak ayrılık kararını dile getirmesi bekleniliyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli yetkililer, Vedat Muriç'in yanına bir golcü ismi daha kadrosuna katabilmek için harekete geçti...
MOTING İÇİN PAZARLIK BAŞLADI!
Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile pazarlığa oturdu.
Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu.