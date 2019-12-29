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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'de, ocak ayı için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda şampiyon olup 5 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattında Muriç'in yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Kanarya, dev bir golcü ile anlaşmak üzere...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





