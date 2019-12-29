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'de Muriç'in yanına dev golcü!

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'de, ocak ayı için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda şampiyon olup 5 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattında Muriç'in yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Kanarya, dev bir golcü ile anlaşmak üzere...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:24
Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Ara dönemi için Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızla temasa geçen , Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı 'nin önceliği Milan'da forma giyen sol bek Ricardo Rodríguez olduğu biliniyor.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

İtalyan devi ile sıkı pazarlık içerisinde oluğu bilinen sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldıza resmi imzayı attırarak bu alandaki eksiğini bir an önce kapatmak istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Orta sahada Emre Belözoğlu, Gustavo ve Ozan Tufan üçlüsünü değerlendiren ve son olarak Ozan ile 3+1 yıllık yeni kontrat imzalayan 'nin bu bölgedeki diğer isimlerle masaya oturarak ayrılık kararını dile getirmesi bekleniliyor.

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli yetkililer, Vedat Muriç'in yanına bir golcü ismi daha kadrosuna katabilmek için harekete geçti...

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

MOTING İÇİN PAZARLIK BAŞLADI!

Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile pazarlığa oturdu.

Fenerbahçe'de Muriç'in yanına dev golcü!

Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu.

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