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'de Skrtel operasyonu!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'in transferinde flaş gelişme...

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Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:42
Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel'e imza attırmayı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

Yıllık 4 milyon Euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, "Sezon sonu görüşelim" yanıtı almıştı.

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Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

Slovak yıldızın menajeri Skrtel'in ayrılığı konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve Barcelona'dan teklif aldıklarını doğrulamıştı.

Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

"Barcelona ile görüşme yaptık. Skrtel, Barcelona'yı dört gözle bekliyor. Kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Doğru bir kulüp bulursak gidecek. yeni sözleşme önerdi ancak henüz karar vermedik."

Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

SKRTEL'İN KARİYERİ

34 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin Trencin takımında başladı.

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