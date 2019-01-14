Fenerbahçe'de Skrtel operasyonu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in transferinde flaş gelişme... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel'e imza attırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Yıllık 4 milyon Euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, 'Sezon sonu görüşelim' yanıtı almıştı. G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor. Slovak yıldızın menajeri Skrtel'in ayrılığı konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve Barcelona'dan teklif aldıklarını doğrulamıştı. 'Barcelona ile görüşme yaptık. Skrtel, Barcelona'yı dört gözle bekliyor. Kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Doğru bir kulüp bulursak gidecek.Fenerbahçe yeni sözleşme önerdi ancak henüz karar vermedik.' SKRTEL'İN KARİYERİ 34 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin Trencin takımında başladı.