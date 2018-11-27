Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla imza atan Islam Slimani, Süper Lig'de geride kalan 13 hafta sonunda tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başından Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Islam Slimani, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre son olarak Trabzonspor karşısında yaptığı top kayıpları ve vasat futboluyla ağır eleştiriler alan Cezayirli futbolcu, geride kalan 13 hafta sonunda Süper Lig'in en kötü forveti oldu. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 25 şut çeken 30 yaşındaki futbolcu, yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı. Bir kez rakip fileleri havalandıran oyuncular üzerinden yapılan istatistikte yüzde 4'lük gol yüzdesine sahip olan Islam Slimani, 'en kötüler' listesinde ilk sırayı aldı. Trabzonspor mücadelesinde rakip savunma karşısında etkisiz kalan ve tek şut çekebilen tecrübeli futbolcu, yalnızca Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin en çok kazanan futbolcularından biri. Sarı-lacivertlilerde yıllık 4.2 milyon euro ile en çok kazanan isim olan 1.88'lik golcü oyuncu, Süper Lig'de de 4.7 milyon euro elde eden Beşiktaşlı Pepe'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ligde 1 gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada ise 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.