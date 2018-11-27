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'de fiyaskosu!

'ye büyük umutlarla imza atan Islam , Süper Lig'de geride kalan 13 hafta sonunda tam bir hayal kırıklığı yaşattı.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 13:41
Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Sezon başından Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Islam , hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Fotomaç'ın haberine göre son olarak Trabzonspor karşısında yaptığı top kayıpları ve vasat futboluyla ağır eleştiriler alan Cezayirli futbolcu, geride kalan 13 hafta sonunda Süper Lig'in en kötü forveti oldu.

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Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 25 şut çeken 30 yaşındaki futbolcu, yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Bir kez rakip fileleri havalandıran oyuncular üzerinden yapılan istatistikte yüzde 4'lük gol yüzdesine sahip olan Islam , 'en kötüler' listesinde ilk sırayı aldı.

Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Trabzonspor mücadelesinde rakip savunma karşısında etkisiz kalan ve tek şut çekebilen tecrübeli futbolcu, yalnızca 'nin değil Türkiye'nin en çok kazanan futbolcularından biri.

Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Sarı-lacivertlilerde yıllık 4.2 milyon euro ile en çok kazanan isim olan 1.88'lik golcü oyuncu, Süper Lig'de de 4.7 milyon euro elde eden Beşiktaşlı Pepe'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Slimani fiyaskosu!

Ligde 1 gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada ise 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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