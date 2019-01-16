Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Marouane Fellaini için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süre önce adı sarı-lacivertlilerle anılan Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü. Talk Sport'un haberine göre 2013-14 sezonundan bu yana Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun, takımın genç hocası Ole Gunnar Solskjaer tarafından kadroda düşünülmediği ve kiralanması için yönetime rapor verdiği kaydedildi. HERKES KARLI ÇIKAR Fellaini'yi kiralamak istediği belirtilen Fenerbahçe için bunun bir fırsat olabileceği yorumu yapılan haberde; 'Bu transfer hem Türkler, hem ManU hem de Fellaini için iyi olabilir' ifadeleri kullanıldı. Manchester United ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fellaini, bu sezon 14 Premier Lig maçında oynadı ve 2 asist yaptı Fellaini, 2013 yılında Everton'dan Manchester'a 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun şu anki değeri 15 milyon euro civarında.