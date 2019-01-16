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'den Fellaini bombası

'nin transfer listesine giren için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

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Giriş Tarihi: 16.01.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 09:33
Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Bir süre önce adı sarı-lacivertlilerle anılan Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Talk Sport'un haberine göre 2013-14 sezonundan bu yana Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun, takımın genç hocası Ole Gunnar Solskjaer tarafından kadroda düşünülmediği ve kiralanması için yönetime rapor verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Fellaini bombası

HERKES KARLI ÇIKAR

Fellaini'yi kiralamak istediği belirtilen için bunun bir fırsat olabileceği yorumu yapılan haberde; "Bu transfer hem Türkler, hem ManU hem de Fellaini için iyi olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Manchester United ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fellaini, bu sezon 14 Premier Lig maçında oynadı ve 2 asist yaptı

Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Fellaini, 2013 yılında Everton'dan Manchester'a 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Fellaini bombası

Oyuncunun şu anki değeri 15 milyon euro civarında.

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