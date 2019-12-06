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  • Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

'den bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu 'de gözler ara dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde oldukları yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız futbolcuyu menajeriyle birlikte pazar günü İstanbul'a getiriyor. Kanarya, yıldız futbolcu ile maaş konusunda anlaşma sağladığı taktirde ocak ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 11:03
Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu 'de gözler ara dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde oldukları yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız futbolcuyu menajeriyle birlikte pazar günü İstanbul'a getiriyor. Kanarya, yıldız futbolcu ile maaş konusunda anlaşma sağladığı taktirde ocak ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan 6. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve kritik maçta 2 puan kaybı yaşamıştı.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

12'inci haftada ise Yeni Malatyaspor karşısında golsüz beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını adeta yıkmıştı.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

Kadro tercihleri ile kızdıran ve yoğun eleştirilere maruz kalan tecrübeli teknik direktöre, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti...

Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söylemişti.

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