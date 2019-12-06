Fenerbahçe'den transfer bombası! Pazar günü İstanbul'a geliyor...

Süper Lig'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde oldukları yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız futbolcuyu menajeriyle birlikte pazar günü İstanbul'a getiriyor. Kanarya, yıldız futbolcu ile maaş konusunda anlaşma sağladığı taktirde ocak ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar...