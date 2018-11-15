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li 'ın müthiş değişimi

'nin genç yıldızı 'ın fiziksel gelişimi herkesin takdirini kazandı.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 11:37
Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi

'nin genç yıldızı 'ın fiziksel gelişmi herkesin takdirini kazandı.

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı genç futbolcu, Aykut Kocaman döneminde fazla forma şansı bulamamıştı.

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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi

Bu sezon hem Cocu hem de Koeman tarafından kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Elif Elmas takımın değişilmez isimlerinden olurken, fiziksel olarak da kendini geliştirdi.

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi

camiasının gelecek vadeden futbolcu olarak gördüğü 19 yaşındaki Elif Elmas, oynadığı mevkii itibarıyla daha güçlü ve kaslı olması gerektiğinin bilinci ile fitness idmanlarını aksatmıyor.

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi
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Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi
Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi
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