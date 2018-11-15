Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın müthiş değişimi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın fiziksel gelişimi herkesin takdirini kazandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın fiziksel gelişmi herkesin takdirini kazandı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı genç futbolcu, Aykut Kocaman döneminde fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon hem Cocu hem de Koeman tarafından kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Elif Elmas takımın değişilmez isimlerinden olurken, fiziksel olarak da kendini geliştirdi. Fenerbahçe camiasının gelecek vadeden futbolcu olarak gördüğü 19 yaşındaki Elif Elmas, oynadığı mevkii itibarıyla daha güçlü ve kaslı olması gerektiğinin bilinci ile fitness idmanlarını aksatmıyor.