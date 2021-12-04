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Haberler Galeri Fenerbahçeli İrfan Can'ın cezası için çarpıcı sözler! "Rapor yumuşatılmış"
Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:37

Fenerbahçeli İrfan Can'ın cezası için çarpıcı sözler! "Rapor yumuşatılmış"

Son dakika...Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan arbedenin ardından sarı-lacivertli futbolcu 2 maç ceza aldı. Galatasaray cephesi ise bu kararın ardından Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için aldığı 8 maçlık cezayı örnek göstererek adeta isyan etti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Levent Tüzemen, temsilcinin raporunun yumuşatıldığını ve bu sebepten dolayı İrfan Can Kahveci'nin az ceza aldığını ifade etti.

Fenerbahçeli İrfan Can’ın cezası için çarpıcı sözler! Rapor yumuşatılmış

Son dakika...Fenerbahçe'nin geçen hafta Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın devre arasında İrfan Can Kahveci ile Atakan Çanyaka'nın arbede yaşanmıştı. Sonradan çıkan görüntülerde ise İrfan Can'ın rakibine fiziki müdahalesi olduğu görülmüştü. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması akıllara geldi. Galatasaray cephesi İrfan Can'ın da Marcao gibi ceza almasını isterken, MHK'den 2 maçlık men cezası çıktı.

Fenerbahçeli İrfan Can’ın cezası için çarpıcı sözler! Rapor yumuşatılmış

Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemi Levent Tüzemen, maçın temsilcisinin raporundaki ifadeleri yumuşatıldığı ve bundan dolayı İrfan Can'ın 2 maç ceza aldığını yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının ortak hareket etmeleri TFF içindeki bazı güçlerin hiç hoşuna gitmiyor. Bu güçler şimdi 4 büyük kulübü birbirine kırdırmak için çeşitli senaryolar hazırlıyorlar.

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Fenerbahçeli İrfan Can’ın cezası için çarpıcı sözler! Rapor yumuşatılmış

Özellikle başkanların eleştiri olarak yaptıkları söylemler aynı kapıya açılmasına rağmen cezaları verirken bilerek farklı uyguluyorlar. Örnek mi?.. F.Bahçe Başkanı Ali Koç haklı olarak TFF'yi ağır sözlerle eleştiriyor ama uyarı cezası alıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de eleştirilerinde haklı olmasına rağmen 21 gün men cezası alıyor.

Fenerbahçeli İrfan Can’ın cezası için çarpıcı sözler! Rapor yumuşatılmış

Eşit olmayan cezalarla amaç iki başkanı, "Bana şu kadar ceza verdiniz, Ali Bey'e ihtarı yeterli buldunuz" şeklinde birbirine kırdırmak. Aslında Koç'un da Çebi'nin de itirazları aynı kapıya açılıyor. TFF'deki güçlerin amacı "Gövde gösterisi" içinde başkanları kafa kafaya vurdurmak. Yıllardır bu güçler TFF'de barınıyorlar ve hazırladıkları bu çirkin senaryolarla besleniyorlar.

Fenerbahçeli İrfan Can’ın cezası için çarpıcı sözler! Rapor yumuşatılmış

TEMSİLCİNİN RAPORDAKİ İFADELERİ YUMUŞATILMIŞ
G.Saray Başkanı Burak Elmas benim de katıldığım toplantıda bu senaryolara değinmiş ve, "Kulüpleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar" vurgusunu ısrarla yapmıştı.

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