Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:37Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:37
Fenerbahçeli İrfan Can'ın cezası için çarpıcı sözler! "Rapor yumuşatılmış"
Son dakika...Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci ile Göztepeli Atakan Çankaya arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan arbedenin ardından sarı-lacivertli futbolcu 2 maç ceza aldı. Galatasaray cephesi ise bu kararın ardından Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için aldığı 8 maçlık cezayı örnek göstererek adeta isyan etti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Levent Tüzemen, temsilcinin raporunun yumuşatıldığını ve bu sebepten dolayı İrfan Can Kahveci'nin az ceza aldığını ifade etti.