Fenerbahçeli İrfan Can'ın cezası için çarpıcı sözler! "Rapor yumuşatılmış"

Eşit olmayan cezalarla amaç iki başkanı, "Bana şu kadar ceza verdiniz, Ali Bey'e ihtarı yeterli buldunuz" şeklinde birbirine kırdırmak. Aslında Koç'un da Çebi'nin de itirazları aynı kapıya açılıyor. TFF'deki güçlerin amacı "Gövde gösterisi" içinde başkanları kafa kafaya vurdurmak. Yıllardır bu güçler TFF'de barınıyorlar ve hazırladıkları bu çirkin senaryolarla besleniyorlar.