Gelecek sezon için güçlü bir kadro sinyali veren Fenerbahçe'den transfer için ilk hamle geldi. İşte sarı lacivertli takımın sol kanadını kaldıracak Brezilyalı... Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi. Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi. 400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR Akşam'ın haberine göre; bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak. 1996 doğumlu futbolcu aynı zamanda orta sahada ve forvet olarak da oynuyor. Birçok Avrupa ekibinin de takibinde olan Indio, kariyerine Portekiz dışında devam etmek istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal'dan gelecek rapora göre bu transferde harekete geçecek. Scouting ekibi Indio ile ilgili geniş bir rapor hazırlıyor.