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'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro sinyali veren 'den transfer için ilk hamle geldi. İşte sarı lacivertli takımın sol kanadını kaldıracak Brezilyalı...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 14:23
Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan 'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı.

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Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi.

Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR

Akşam'ın haberine göre; bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak.

Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

1996 doğumlu futbolcu aynı zamanda orta sahada ve forvet olarak da oynuyor. Birçok Avrupa ekibinin de takibinde olan Indio, kariyerine Portekiz dışında devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin sol kanadına bedava Brezilyalı

Sportif Direktörü Comolli, Ersun Yanal'dan gelecek rapora göre bu transferde harekete geçecek. Scouting ekibi Indio ile ilgili geniş bir rapor hazırlıyor.

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