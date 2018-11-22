Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in Glasgow Rangers'a transfer olma ihtimali üzerine stoper arayışlarına başladı. Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı. Son 1 haftadır Glasgow Rangers'ın Martin Skrtel'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu. Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı. Liverpool'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor. Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti. Damien Comolli, bir dönem görev yaptığı Liverpool ile olan yakın ilişkilerini kullanarak Kamerunlu stoperi sarı-lacivertlilere kazandırmaya çalışacak.