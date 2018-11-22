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'nin stoperi 'dan

, 'in Glasgow Rangers'a transfer olma ihtimali üzerine stoper arayışlarına başladı.

Giriş Tarihi: 22.11.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 12:25
Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı.

Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Son 1 haftadır Glasgow Rangers'ın 'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu.

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Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor.

Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Fotomaç'ın haberine göre , Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı.

Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor.

Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti.

Fenerbahçe'nin stoperi Liverpool'dan

Damien Comolli, bir dönem görev yaptığı ile olan yakın ilişkilerini kullanarak Kamerunlu stoperi sarı-lacivertlilere kazandırmaya çalışacak.

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