Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Fenerbaçe'de yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Fenerbaçe'de yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Transfer listesine alınan isimlerse neredeyse netleşti. Listede şu an 3 isim bulunuyor. Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli hem Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması hem de Jailson'un performansından memnun kalınması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda. Fenerbahçe'nin listesinde üç ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertliler'in hedefindeki üç isim: Gustavo Henrique/Santos/25/Defans