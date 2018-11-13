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'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Fenerbaçe'de yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 10:41
Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Fenerbaçe'de yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Transfer listesine alınan isimlerse neredeyse netleşti. Listede şu an 3 isim bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli hem Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması hem de Jailson'un performansından memnun kalınması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

'nin listesinde üç ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertliler'in hedefindeki üç isim:

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde 3 Brezilyalı var

Gustavo Henrique/Santos/25/Defans

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