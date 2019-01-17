Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'la karşılaşıyor. 2019 yılının ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniye ile oynayacağı maçla zorlu maratonun startını veriyor. Fenerbahçe, 2019'un ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 20.30'da başlayacak maç atv'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ Volkan Demirel Şener Özbayraklı Sadık Çiftpınar Martin Skrtel