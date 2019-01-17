Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

'nin karşısındaki muhtemel 11'i...

, son 16 turu ilk maçında 'la karşılaşıyor. 2019 yılının ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 09:45
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

, son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniye ile oynayacağı maçla zorlu maratonun startını veriyor.

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

, 2019'un ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'a konuk olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 20.30'da başlayacak maç atv'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

Şener Özbayraklı

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

Sadık Çiftpınar

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısındaki muhtemel 11'i...

Martin Skrtel

BİZE ULAŞIN