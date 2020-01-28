Haberler

Galeri

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Süper Lig'de ilk yarıyı aldığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep ve Başakşehir maçlarını da kayıpsız geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci yarıda ligde ve kupada oynadığı karşılaşmalarda gol yemeyen Fenerbahçe defans kurgusunu oluşturmuş durumda. Sarı-lacivertliler, stoperde Jailson ve Serdar Aziz'in uyum yakalaması ile birlikte derin bir nefes aldı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşması ve forma giyememesi Fenerbahçe'yi sol bek arayışına itmişti. Bu bölgeyi geçici olarak Dirar ile kapatan Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin TFF ile olan harcama limiti problemini çözememsi, transferi iptal noktasına getirdi. Milan'lı yıldız için başka bir dev kulübün de devreye girmesi ibreyi bir anda tersine çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri...