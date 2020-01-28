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  • Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

'ye kötü haber! İşte 'in yeni takımı

Süper Lig'de ilk yarıyı aldığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep ve Başakşehir maçlarını da kayıpsız geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci yarıda ligde ve kupada oynadığı karşılaşmalarda gol yemeyen Fenerbahçe defans kurgusunu oluşturmuş durumda. Sarı-lacivertliler, stoperde Jailson ve Serdar Aziz'in uyum yakalaması ile birlikte derin bir nefes aldı. Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşması ve forma giyememesi Fenerbahçe'yi sol bek arayışına itmişti. Bu bölgeyi geçici olarak Dirar ile kapatan Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin TFF ile olan harcama limiti problemini çözememsi, transferi iptal noktasına getirdi. Milan'lı yıldız için başka bir dev kulübün de devreye girmesi ibreyi bir anda tersine çevirdi. İşte Fenerbahçe'nin Rodriguez transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 15:14
Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

'de saha içinde işler rayına otururken, saha dışında çalışmaları ve ile olan görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Devre arasına stoper, sol bek ve golcü takviyeleri planıyla giren , ile yaşanan harcama limiti sorunu nedeniyle yapamadı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Yalnızca stoper bölgesine Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna katan , bu ismin lisansını ise çıkaramadı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

Sol bek transferi için 'ın yıldız sol beki ile prensip anlaşmasına varılmıştı. İsviçreli sol bek, için PSV'den gelen teklifi de reddetmişti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

'de bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılırken, işler istenildiği gibi gitmedi. Kanarya, ile olan limit sorununu çözemedi ve iptal noktasına geldi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

italya'dan gelen haberlere göre de 'nin korktuğu başına gelecek. Prensipte anlaşılan yıldız futbolcunun transferi bir türlü gerçekleşmeyince, ve Rodriguez yeni arayışlara girdi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! İşte Ricardo Rodriguez'in yeni takımı

News'te yer alan habere göre Serie A ekiplerinden , yıldız isme talip oldu. Antonio Vitiello'nun aktardığı bilgiye göre Napoli, Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

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