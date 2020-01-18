Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın onayıyla Sloven futbolcunun satışından gelir elde etmek amacıyla satış listesine koymuştu. Sakatlığını kısa sürede atlatan yıldız futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi. İtalya Serie A ekiplerinden Brescia uzun uğraşlar sonunda transfer bitme noktasına geldi. İşte o rakam...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 07:08
Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

Şu ana kadar Simon Falette transferi yapabilen , limit aşımı sebebiyle Gineli futbolcunun lisansını çıkartamamıştı. Transferde elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler mevcut futbolcuların satışına çevrilmişti.

Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

, Adil Rami, ve Miha Zajc'ı satış listesine koyan Fenerbahçeli kurmaylar, Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

TRANSFER AN MESELESİ!

Sarı-lacivertli takımda artık Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

F.BAHÇE OPSİYONUN 4 MİLYON OLMASINI İSTİYOR!
ise zorunlu satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olmasını istiyor. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

ZAJC YERİNE RODRIGUEZ
Sloven orta sahadan gelecek rakam, Ricardo Rodriguez'in transferinde kullanılacak. 25 yaşındaki Zajc'ın Brescia'ya gitmeyi kabul ettiği, 'ın da transfere onay verdiği bildirildi.

Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...
BİZE ULAŞIN