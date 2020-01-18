Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın onayıyla Sloven futbolcunun satışından gelir elde etmek amacıyla satış listesine koymuştu. Sakatlığını kısa sürede atlatan yıldız futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi. İtalya Serie A ekiplerinden Brescia uzun uğraşlar sonunda transfer bitme noktasına geldi. İşte o rakam...
Giriş Tarihi: 18.01.2020
02:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
07:08
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