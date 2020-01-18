Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! İşte o rakam...

TRANSFER AN MESELESİ!



Sarı-lacivertli takımda artık Miha Zajc'ın Brescia'ya transferi an meselesi... İtalyan kulübü, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Sloven oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 4 milyon euro önerdi.